"Scrivo al Prefetto, strada indecorosa"

"Strade così – dichiara Romano Girardi – non si trovano neanche a Tunisi. Nei giorni scorsi sono stato in Finlandia, qui siamo in uno stato di arretratezza imbarazzante. Non si riesce a fare l’asfalto. Avevo sistemato difronte alla mia rivendita Off Quattro alcuni vasi, per evitare le soste selvagge, hanno distrutto tutto. Hanno abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e nessuno si è prodigato a risistemarlo. Ho deciso che scriverò al Prefetto per mettere sotto la lente le condizioni in cui giace questa strada, basta guardare i resti degli incidenti, negli ultimi giorni se ne sono verificati tantissimi, sono preoccupato per la mia incolumità e quella dei miei clienti".