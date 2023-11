Scuderia Ferrari Club in campo contro la violenza sulle donne

."Una donna libera è il contrario di una donna leggera". Con queste parole una delle filosofe-scrittrici più rivoluzionarie del nostro tempo, Simone De Beauvoir, parla delle donne. Proprio per ribadire questo concetto di rispetto e libertà che devono interessare tutte le donne a Castorano è stato promossa l’iniziativa: "Ama la rossa odia la violenza" organizzata dallo Scuderia Ferrari Club Castorano in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tra gli interventi quello del Questore di Ascoli Piceno Giuseppe Simonelli, l’avvocato Mauro Gionni, parte civile per la famiglia Rea nel processo Parolisi, nonché presidente degli avvocati penalisti piceni, Laura Gaspari coordinatrice dello sportello antiviolenza "Donna con te", l’avvocato Massimiliano Zeppilli, legale della Scuderia Ferrari Club Castorano e il colonnello Domenico Barone, comandante dei carabinieri della provincia di Ascoli Piceno. Sono stati premiati il maresciallo Andrea Felicetti, comandante della stazione di Force e il brigadiere del Radiomobile Nicola Di Pietro che il 2 novembre del 2009 salvarono ad Ascoli una giovane studentessa fuori sede dall’aggressione di un macedone. All’iniziativa presente il maresciallo dei carabinieri di Offida Carlo Laera. Dopo i saluti del sindaco Fanesi e del presidente del club Ivan Ameli si è proceduto alla consegna delle panchina rossa, donata dal Club Ferrari, monumento, che è stato sistemato davanti al palazzo comunale, vicino al cippo dei caduti.

Maria Grazia Lappa