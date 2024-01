Scudo penale ai medici : "Così si opera senza paura"

Scudo penale e depenalizzazione dell’atto medico: le misure sono al vaglio del Parlamento e puntano a salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie.

L’Anaao Assomed ha evidenziato la necessità immediata dello scudo penale perché – come dichiara il segretario del sindacato dei medici ospedalieri – "siamo tra i pochi Paesi al mondo a non avere ancora attuato la depenalizzazione dell’atto medico. Questo nonostante il fatto che su oltre 35.000 cause giudiziarie contro medici e strutture sanitarie presentate ogni anno in Italia, oltre il 95% si concluda con un nulla a procedere".

Ma cosa ne pensano i medici del Piceno? Invita a un’attenta riflessione, Italo Paolini, medico di assistenza primaria in pensione (dal 31 dicembre dopo 40 anni di professione), ma ancora in attività privatamente, che nell’arco della sua carriera professionale non è stato mai destinatario di cause giudiziarie.

"Il problema di fondo – dice Paolini – credo sia trovare gli strumenti per uscire fuori da quella che viene chiamata la medicina difensiva. Quest’ultima è quello che i medici si trovano, in parte costretti, a fare, perché esercitano un lavoro nel quale la probabilità di avere degli errori professionali è presente. Da diversi anni stanno gradualmente aumentando le rivalse giudiziarie nei confronti dei medici. Tanti anni fa era un fenomeno più americano e anglosassone, ma poi si è diffuso anche in Europa e in Italia. Per cui il medico, quando si trova dinanzi al dubbio che se non prescrive un esame diagnostico potrebbe essere poi coinvolto in un iter giudiziario, procede con la prescrizione anche se è consapevole del fatto che alcuni approfondimenti non sarebbero necessari. Questo determina, però, che vengono fatti eseguire tantissimi esami non appropriati".

Ed è questo il motivo, della non appropriatezza degli esami diagnostici, per il quale si allungano a dismisura le liste d’attesa. "Dunque – continua Paolini – scudo penale sì, ma affiancato da una valutazione di qualità. Ci vogliono dei sistemi di verifica della qualità delle prestazioni. I medici più a rischio di eventuali cause giudiziarie – dice ancora Paolini – sono sicuramente quelli del settore chirurgico, non a caso pagano tutti onerose polizze assicurative. Conosco colleghi chirurghi che hanno smesso di operare perché non gli conveniva. Ma anche chi lavora nell’emergenza e nell’ urgenza, ovvero i medici che devono erogare prestazioni in tempi brevi. Meno i medici di medicina generale, perché c’è un rapporto duraturo e più personale con il paziente. In quarant’anni di professione non ho mai avuto un problema legale, conosco però colleghi che ne hanno avuti ed è una cosa pesante anche se poi ne sono usciti, quasi sempre, con un’assoluzione".

Lorenza Cappelli