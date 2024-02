Scultura di Pericle Fazzini. Voltattorni: "Stima eccessiva"

La possibilità che il comune di Grottammare decida di acquistare la scultura bronzea di Pericle Fazzini "Il giovane che declama", posta sul lungomare della Repubblica con un contratto di comodato fino a ottobre scorso (assicurata per 180mila euro), sta agitando le acque. Inizialmente era stata offerta dall’unico erede, Emanuele Fazzini al comune, per 203.000 euro, prezzo poi sceso a 120 mila. Di recente la proposta è passata in consiglio comunale che ha dato indirizzo all’ufficio cultura di procedere a una perizia di stima dell’opera per valutare se si tratta o meno di una cifra congrua. "Solo in quel caso – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – l’operazione potrà andare in porto. Si tratta di una copia delle 4 esistenti, prodotta dalla scultura originaria in legno, (1937-38) fusione fatta fare da Fazzini l’anno prima della sua scomparsa. Ora si tratta di valutare il valore reale dell’opera". Sulla questione ha aperto un dibattito l’artista Giorgio Voltattorni, grande estimatore di Pericle Fazzini. Voltattorni ha frequentato l’accademia di belle arti con Valeriano Trubbiani e Giovanni Beato, stretto collaboratore di Fazzini alla realizzazione della Resurrezione in Vaticano e "bazzica" il mondo dell’arte da 50 anni, essendo lo stesso valido incisore. Lo abbiamo ascoltato per capire fino in fondo le sue osservazioni. Dopo aver spiegato la differenza tra pezzo originale autografo unico, copia originale a tiratura limitata massimo fino a 9 (in cui rientra il caso in questione) Voltattorni afferma: "A un attento esame si può constatare che mancano i requisiti per considerare la statua una "copia originale" facente parte di una piccola tiratura. Intanto manca sul bronzo la firma coeva dell’artista al momento di "licenziare" l’opera (sennò il lavoro di finitura e cesellatura lo può aver fatto chiunque); manca pure la data di fusione (quella che sta sulla superficie della base fa riferimento all’opera in legno, che è ben altra cosa); e poi, cosa grave, manca del tutto la punzonatura relativa al totale dei pezzi prodotti. Mancando queste caratteristiche, la statua di Grottammare, pur non essendo un falso, ne ha tutte le qualità. Dunque il valore di quell’esemplare potrebbe essere quello del materiale, non molto di più. Il valore commerciale lo stabilisce il mercato, piaccia o no. La simpatia o l’amore per un artista non è quantificabile. E lo dice uno che ama Fazzini e le sue opere all’asta, non hanno mai superato i 30mila euro". Marcello Iezzi