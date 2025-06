’Scultura Viva: La poesia del bassorilievo’ al festival dell’Arte sul Mare

Ancora tanti appuntamenti per il 29º Festival dell’Arte sul Mare che si terrà fino al 30 giugno a San Benedetto. Fino a sabato il Museo d’Arte sul Mare del molo sud, ospiterà le opere delle sezioni ’Scultura Viva: La poesia del bassorilievo’ e ’Pittura Viva: La poesia del segno e colore’ e fino al 30 giugno alla Palazzina Azzurra, si terrà una mostra delle poetiche opere pittoriche su carta del Maestro Paolo Gubinelli. Quest’anno il Festival ha come titolo ’Poesia’ e la poesia è la musa che ispira tutte le opere. Sono diverse le novità e tutte contribuiscono a rendere il Festival più interessante e godibile, ma la più apprezzata dal pubblico è certamente il non uso da parte degli scultori, delle mole con i dischi diamantati, che permette alle persone di avvicinarsi alle opere in esecuzione e viverne in diretta la nascita e lo sviluppo, senza più subire la polvere di travertino generata dal loro uso.