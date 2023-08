’Sculture con la sabbia’ da applausi Dai junior ai master: i vincitori

Giornate di intense attività per lo staff del circolo velico ’Club Ischia’ di Grottammare che, dopo varie iniziative tenute nel fine settimana, ieri ha organizzato la 62ª edizione di ’Sculture con la sabbia’, iniziativa inserita nel cartellone delle manifestazioni estive dalla Perla dell’Adriatico. Partiamo da quest’ultimo evento che ha visto la partecipazione di una settantina di artisti tra turisti italiani ed esteri. Nella categoria Junior il primo premio della giuria è andato alla scultura ’Insalata di polipo’ realizzata da Pietro, Matteo, Leo, Riccardo e Richi gruppo composto da amici di Grottammare e San Benedetto; secondo premio per ’Colosseo’ costruito da Leonardo e Riccardo di Roma; terzo posto per ’Lo Scoglio’ realizzato da Federico e Stefano di Numana. Nella categoria Master, vittoria per ’Super Eroe’ realizzata da Paolo e Francesca di Forlì; secondo posto per ’Wild Kraken’ di Giuseppe e Stephan provenienti dall’Austria e terzo posto per ’Rifugio di sabbia’ realizzato da Nicolò, Domenico e Linda di Varese. "Tutto lo staff è entusiasta – ha affermato il presidente del club Ischia Pino Egidio Scartozzi – La spiaggia era letteralmente affollata di partecipanti e di curiosi, a testimonianza dell’attesa che ogni anno c’è per questa manifestazione. Nel pomeriggio vi è stata la premiazione con la presenza dell’assessore allo sport Nicolino Giannetti. Due giorni fa nello stesso club si è tenuta la regata velica sociale ’Festa del vento e del mare’, con la partecipazione una quindicina di equipaggi e che ha visto primeggiare l’imbarcazione di Stefano Taffoni che ha preceduto Guido Lupidi e terza piazza per Claudia Lupidi. Il presidente Scartozzi ha anche lanciato un nuovo evento di pesca denominato ’Basta una coda di pesce’ che ha visto il successo di Gianluca De Angelis con 25 pesci pescati, su Andrea Massacci con 15 pesci. Marcello Iezzi