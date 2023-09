Scuola, a Colli si inaugura la nuova media

Tutto è pronto a Colli per il suono della campanella, che il 13 settembre inaugurerà il nuovo anno scolastico 2022-23. Mercoledì si terrà il taglio del nastro per inaugurare la nuova scuola media, alla presenza del sindaco Andrea Cardilli, del parroco don Mauro Servidei e della dirigente scolastica Monica Grabioli. Dopo anni di tenacia, finalmente a Colli del Tronto viene aperta ufficialmente la scuola secondaria di primo grado. E’ stato un percorso lungo, durato sette anni, ma che alla fine ha premiato la tenacia del sindaco Cardilli e della dirigente Gabrioli. La nova scuola, con spazi adeguati e le iscrizioni in aumento, ha permesso questo importante risultato. "Continueremo a investire nella formazione come abbiamo sempre fatto – rilancia il sindaco Cardilli – considerando che si tratta di un aspetto fondamentale per la crescita della comunità. Il Comune destina ogni anno ingenti somme al fine di implementare l’offerta formativa, ma investe anche nelle strutture. La scuola e il sociale sono la nostra priorità". Per gli studenti di Colli del Tronto ci saranno tante novità: tra questi i servizi offerti dalla scuola, come l’inglese potenziato, ovvero la possibilità per tutti gli studenti di fare ben 5 ore di inglese a settimana, oppure scegliere di farne 3 e di destinare altre due ore a una seconda lingua (spagnolo o francese) e l’indirizzo musicale.