"Scuola a Cupra, odissea e maxi spesa"

I membri del Circolo Pd di Cupra Marittima, con il segretario Claudio Carosi, intervengono sulla situazione della scuola in vista del nuovo anno scolastico. "Poche settimane fa è stato approvato il progetto di riqualificazione sismica e ammodernamento dell’attuale scuola. L’edificio scolastico a seguito dei rilievi svolti nel post sisma del 2016 presentò, in alcune sue parti, un basso indice di vulnerabilità sismica, criticità che ancora persiste. Nonostante la presentazione entusiastica degli attuali amministratori del nuovo progetto e le loro rassicurazioni, in questi anni non si è realizzato alcun intervento volto a migliore la staticità della struttura per renderla più resistente ad eventuali eventi sismici – affermano dal Partito Democratico – Evidenziamo come la nuova scuola sia attesa da decenni da tutta la cittadinanza e che sembra non riuscire a vedere mai la luce. Ad oggi le cifre del progetto esecutivo, sono triplicate, hanno raggiunto quasi gli 8 milioni di euro. Vale ancora la pena insistere sull’ammodernamento dell’attuale struttura, o sarebbe meglio costruire un vero e proprio Polo scolastico? Dove verranno spostati gli alunni durante i prossimi anni? Quanti disagi creerà alle famiglie questo tipo scelta? Inoltre siamo sicuri che l’istituto professionale, ad oggi inglobato nell’attuale plesso, una volta trasferito ritornerà all’interno del nostro comune? A questi dubbi che attanagliano i pensieri di molti cittadini cuprensi nessuno si è degnato di dare risposta creando un enorme clima di incertezza a tutta la popolazione scolastica". Marcello Iezzi