Scuola al via:: "Un anno ancora più coinvolgente"

L’inizio del nuovo anno scolastico viene salutato nel segno della massima collaborazione tra i sindaci e le comunità di Cupra Marittima e Massignano, con i ringraziamenti della dirigente scolastica Gaia Gentili per le soluzioni trovate. "Quest’anno, per la nostra comunità, l’inizio del nuovo anno scolastico è ancora più coinvolgente – afferma il sindaco di Massignano Massimo Romani – Il nostro edificio scolastico, oltre alle classi della scuola di Massignano, accoglie anche gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado di Cupra Marittima, che frequenteranno le lezioni nella struttura sita nel centro storico. Allo stesso tempo, i bambini della scuola Primaria a tempo pieno di Cupra Marittima saranno ospitati in un edificio situato nella località di Villa Santi, messo a disposizione da privati: un gesto che merita riconoscenza e che testimonia come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa davvero fare la differenza". Di emozione parla il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni: " Iniziamo a vedere il risultato di un lavoro durato diversi anni. Grazie ai privati che hanno effettuato importanti lavori per adeguare i locali alle esigenze scolastiche nel rispetto di tutte le normative".