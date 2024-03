SCUOLA ALLEGRETTI DI MONTEPRANDONE

Ogni italiano ha il suo piccolo borgo dell’anima, il nostro è Monteprandone. Dal 24 febbraio 2024 è tra ’I Borghi più belli d’Italia’. Merito certamente del suggestivo paesaggio che gli fa da cornice, iniziando dagli incantevoli giochi della natura e dell’aspetto del paese dove il tempo si è fermato mostrando impronte di antiche civiltà. Il rapporto di Monteprandone con il tempo è remoto: le sue origini risalgono al IX e il X secolo d.C., epoca in cui nella zona arrivò un gruppo di profughi provenienti dall’antica Truentum (l’odierna San Benedetto del Tronto). Il paese evoca anche nel nome la memoria di un legame tra il termine "monte" con il nome di Prandone o Brandone, guerriero al seguito di Carlo Magno. Visto dal basso, nelle notti limpide d’estate, sembra un presepe illuminato che regala infinite emozioni. Incastonato sulla sommità della collina, tutta coltivata minutamente a vigne e oliveti, il borgo offre un’architettura ben conservata: le mura cingono il paese come in un abbraccio protettivo, gli scorci, le stradine lastricate e le case antiche sono testimonianza della sua storia. La religiosità della gente si percepisce dall’alta considerazione per le Chiese, ricche d’arte. Nei dintorni dell’abitato, spicca il convento di Santa Maria delle Grazie, edificato per volontà di San Giacomo della Marca, con il consenso di Papa Nicolò V.

Vi si accede attraverso un portale rinascimentale che conserva al suo interno opere di arte gotica. Si possono visitare la Collegiata di San Nicolò di Bari e la Biblioteca di S. Giacomo con i suoi preziosi codici. All’interno delle antiche mura castellane che conservano la porta medievale di Borgo da Monte, si erge la quattrocentesca casa natale di San Giacomo, protettore del paese. Incanta l’armonioso prospetto del Palazzo comunale, cuore di Piazza dell’Aquila che, a est, offre una vista mozzafiato sulla vallata e sul mare in lontananza. Diversi eventi poi animano il borgo lungo il corso dell’anno, rievocazioni storiche e religiose tra cui il "Presepe vivente" e "Il Cristo morto" che comportano buona volontà da parte di chi vi si dedica e fervente partecipazione di tanti che affollano le vie del borgo per assistere. Inoltre, eventi culturali, arte e musica valorizzano la bellezza del paese. Ghiotto per la sua tradizionale e gustosa gastronomia, custodita e tramandata dalle nostre nonne, il borgo organizza sagre, mezzo aggregante per l’intero paese e per turisti ai quali far conoscere specialità tipiche, prima fra tutte, le olive all’ascolana e i prodotti locali, vini, olio d’oliva e tanto altro. Ogni pietra, crepa e straducce solitarie, chiuse tra muri antichi, raccontano una parte del passato del borgo che, ci auguriamo, possa sempre rimanere accogliente e autentico per noi e per i futuri abitanti.