Scuola aperta all’istituto Ciccarelli: doppia giornata

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima, insieme alla Provincia di Ascoli, punta molto sulla scuola ed auspica di poter accompagnare gli studenti del paese fino all’istruzione superiore. Vale la pena ricordare che stanno per andare in appalto i lavori per la ristrutturazione e la creazione del nuovo polo scolastico di Cupra. Nell’ambito di tale prospettiva il Comune collabora nella promozione dell’Istituto di Istruzione ’Nicola Ciccarelli’ che si appresta a due giornate di apertura per ricevere i genitori dei ragazzi che il prossimo anno dovranno iscriversi a una scuola superiore. Oggi e domani la scuola sarà aperta dalle 16 alle 19 e domenica 29 sempre alla stessa ora. L’Istituto Professionale Nicola Ciccarelli cresce e offre la possibilità di articolare il percorso di studio e la scelta di vita in base alle esigenze, ai cambiamenti, alle aspettative e ambizioni di ciascun ragazzo. per il percorso servizi commerciali propone l’iscrizione ai corsi: ’Web Community’ con competenze alle vendite e di informatica con opzione sportiva; ’Turismo’ accessibile e sostenibile con curvatura sportiva. Per il percorso Servizi per la Sanità e Assistenza sociale, propone l’iscrizione al corso: ’Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale’ con qualifica OSS.