Scuola dell’infanzia,. Massa all’open day:: "Ora il nuovo polo"

Il sindaco Luigi Massa e il vice sindaco Davide Butteri hanno presenziato all’Open Day della scuola dell’infanzia di Offida, che si è tenuto sabato scorso. L’ Istituto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’, ha aperto le porte ai genitori dei bambini, che dovranno effettuare l’iscrizione per il prossimo anno scolastico. "Ringraziamo tutti i genitori intervenuti – ha detto il sindaco Massa –, la responsabile dell’infanzia Paola Ciabattoni, le insegnanti ed operatrici e la nostra coordinatrice dei servizi Daniela Stracci. Abbiamo accolto le famiglie, dando loro la possibilità di conoscere il personale, il funzionamento della scuola e dei servizi connessi, e le molte progettualità in campo. Con tutta probabilità i bambini, dal prossimo settembre, abiteranno spazi diversi da quelli visti: quelli del nuovo Polo per l’infanzia di Offida, che accoglierà in un unico plesso il servizio 0-3 anni e la scuola dell’infanzia. Il nuovo polo è un progetto innovativo, dal punto di vista strutturale e nel raccordo tra il personale dei servizi 0-6 anni".