Scuola dell’obbligo e istituti superiori, aperti i bandi per gli sconti sui libri

Aperti i bandi per le richieste di contributi sui libri scolastici acquistati per gli studenti della scuola dell’obbligo e superiori. Le domande di ammissione al contributo devono riguardare i testi in uso nell’anno scolastico in corso 2023-2024. Saranno ammesse le richieste anche di studenti che frequentano gli Istituti scolastici in comuni vicini e regioni limitrofe. Le domande vanno presentate utilizzando i moduli reperibili nei Comuni o nei siti istituzionali dei rispettivi enti, allegando sia la certificazione del reddito ISee , sia i documenti comprovanti l’acquisto dei libri. A Grottammare, per la consegna della documentazione c’è tempo fino al 14 novembre. Le informazioni possono essere richieste all’ufficio servizi scolastici tel. 0735.739223. A Monteprandone la scadenza è stata fissata al 10 di novembre. I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l’ufficio Servizi sociali o Protocollo del Comune o per posta raccomandata e non farà fede la data della spedizione.