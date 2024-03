Scuola di Piane di Morro, ci siamo: "Presto partiranno i lavori"

La frazione folignanese di Piane di Morro avrà presto una nuova scuola. Il sindaco Matteo Terrani, infatti, ha incontrato la ditta Todini, incaricata della realizzazione dei lavori, giunta sul posto per verificare l’area dove nelle prossime settimane sorgerà il cantiere. La nuova struttura verrà realizzata in viale Venezia: il vecchio stabile verrà demolito, ricostruito e trasformato in un edificio ad elevata efficienza energetica come riportato nel progetto esecutivo approvato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione per un importo totale di 4,1 milioni. All’incontro hanno partecipato anche il vicesindaco Angelo Flaiani e la responsabile dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Folignano Jessica Ionni. "Dopo un iter burocratico lunghissimo ci auguriamo di poter partire il prima possibile – spiega Terrani –. Sarà il primo cantiere della ricostruzione gestito da Invitalia. La ditta Todini si occuperà anche della realizzazione del polo scolastico di VillaPigna e di altri istituti nella vallata". Ll’intervento darà vita ad un nuovo edificio su due piani. Il piano terra accoglierà la scuola dell’infanzia, dove troveranno posto tre aule (per 60 alunni), tre ambienti per attività speciali, aule per educazione fisica, mensa, lavanderia e deposito. Il primo piano ospiterà la primaria e potrà contenere fino a 125 alunni suddivisi in cinque classi, un’aula polifunzionale, una per attività interciclo, un’aula docenti ed una per il personale Ata.

Il progetto, però, non piace alla minoranza. "La comunità di Piane di Morro è ancora alle prese con le conseguenze del sisma del 2016 – spiegano i membri dell’opposizione –. Da otto anni, i bambini della materna si trovano costretti a dover svolger le lezioni scolastiche in locali non idonei, una situazione che sfiora il limite della sopportazione. La proposta amministrativa per una nuova scuola, lungamente attesa ed ora presentata, dopo anni segnati da burocrazia, errori progettuali e ricorsi al Tar, suscita però dubbi e preoccupazioni tra i residenti. Il progetto prevede un edificio su due piani, in una zona sismica equiparata ad Amatrice, priva di spazi verdi, senza una vera palestra provvista di spogliatoi ed una mensa ad uso esclusivo della materna che precluderebbe qualunque discorso per un eventuale tempo pieno delle elementari".

Matteo Porfiri