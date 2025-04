Scuola di Piane di Morro, demolizione al via

Un pezzo di storia del paese che non ci sarà più. Ieri, nel comune di Folignano, ha preso il via la demolizione della vecchia scuola dell’infanzia e primaria di Piane di Morro. Un momento di grande emozione e commozione per i tanti cittadini che sono cresciuti nella struttura e che hanno tanti ricordi legati a quel plesso scolastico. Ad assistere alle operazioni anche il sindaco Matteo Terrani e l’assessore Serena Accorsi, oltre ovviamente ai tecnici dell’amministrazione comunale.

"Ho disposto l’interdizione temporanea di una parte della piazza della Chiesa di Santa Lucia per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di demolizione – spiega il sindaco –. Sono state chiaramente adottate tutte le precauzioni affinché l’intervento sia effettuato celermente ed in massima sicurezza, cercando di limitare, per quanto possibile, ogni disagio alla cittadinanza. Si invitano comunque tutti i proprietari degli immobili situati nel raggio di circa 20 metri dall’area del cantiere a tenere precauzionalmente chiuse finestre e porte esterne per ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente potrebbero insorgere durante i lavori di demolizione che dovrebbero terminare, salvo imprevisti, entro due settimane. Come amministrazione comunale siamo a disposizione per ogni informazione o segnalazione che nei prossimi giorni riterrete opportuno effettuare".

Matteo Porfiri