Scuola di Santa Lucia, spunta l’idea delle associazioni

Servono spazi per le associazioni e i comitati di quartiere: è questa l’esigenza che si legge fra le righe dell’interpellanza presentata ieri da Andrea Traini e Nicolò Bagalini, consiglieri meloniani, e che verrà discussa il 29: "Tra gli immobili a disposizione del nostro comune c’è la ex scuola ‘Santa Lucia’ che risulta poco utilizzata. Tale immobile potrebbe essere maggiormente valorizzato e utilizzato dalla cittadinanza, dalle associazioni e dal comitato di quartiere Santa Lucia". Quindi Traini e Bagalini chiedono al sindaco "se ritiene di intervenire sull’immobile affinché venga maggiormente valorizzato ed utilizzato – si legge nell’interpellanza – se ritiene di mettere a disposizione del locale comitato di quartiere una parte dell’immobile indicato". Infine viene domandato al primo cittadino "se ci sono progetti o idee progettuali riferiti a tale immobile". Il tema, benché poco trattato, è dei più sentiti in riviera: da anni, una buona parte dei comitati di zona chiedono al comune di avere una sede in cui potersi riunire e organizzare eventi. In questi stessi giorni, ad esempio, la giunta ha messo nero su bianco gli indirizzi per il futuro utilizzo della struttura comunale fra via Manzoni e via San Martino: l’idea è di farne un laboratorio delle autonomie e uno spazio di comunità con finalità a prevalenza sociale, creando una ‘rete sociale’ fra le associazioni del territorio e, in particolare, un luogo dedicato in cui farle operare.