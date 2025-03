Scuola di via Marche, finiti i lavori di miglioramento

Domani alle ore 10, l’Amministrazione comunale di Grottammare e la comunità scolastica dell’IC "Leopardi" si riuniranno nel giardino del plesso scolastico Ischia per celebrare la Giornata dell’Unità nazionale. L’evento, organizzato in collaborazione con il corpo docente, sarà anche l’occasione per presentare gli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’edificio scolastico nei mesi addietro.

Tra il 2023 e 2024, la scuola di via Marche è stata al centro di un importante progetto di miglioramento di oltre 1 milione di euro, attuato a partire da lavori di sistemazione della mensa, dei locali di servizio e della rete informatica, fino a un importante intervento strutturale per la riduzione del rischio sismico e l’efficientamento energetico, dal valore complessivo di 975.726,98 €, finanziato con fondi ministeriali e comunali.

"Un momento simbolico che segna il completamento di un percorso, ma anche l’inizio per una scuola sempre più moderna e sicura – dichiara il sindaco Rocchi - La scuola rappresenta, più di ogni altra istituzione, i valori costituzionali legati all’unità nazionale".