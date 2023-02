Scuola e digitale, successo per l’incontro

Successo per l’incontro all’Isc Don Giussani ’La scuola guida il futuro - La didattica digitale per un nuovo modello educativo’. "Il compito della scuola oggi – ricorda la preside Camaiani – è quello di far capire all’alunno chi è, cosa vuole fare e cosa gli piace fare, per poi aiutarlo a realizzarlo. Il progetto di didattica orientativa va di pari passo con la didattica digitale, perché tutti i ragazzi sono nativi digitali. Ora metteremo in pratica il progetto con gli alunni di prima e seconda scuola secondaria di I grado, anche grazie al Pnrr, ed entreremo a regime nell’anno scolastico 2024-2025. Ringrazio la mia collega che ha iniziato questo percorso, Cinzia Pettinelli".