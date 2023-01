Scuola e lavoro, gli artigiani in visita alla scuola Luciani

Prosegue sui banchi di scuola l’impegno della Cna di Ascoli sul fronte della formazione e dell’orientamento. In linea con le iniziative promosse nel corso del 2022 insieme agli istituti scolastici del territorio, la Cna Picena ha scelto di salutare al meglio l’arrivo delle vacanze natalizie con il progetto Cna Mestieri artigiani, che ha previsto due mattinate all’insegna del confronto tra maestri artigiani e studenti promosse in collaborazione con il Comune e la scuola secondaria di primo grado Luciani di Ascoli. Per l’occasione, la delegazione di artigiani Cna, accompagnata dalla responsabile Cna Pensionati Ascoli Anna Rita Pignoloni, ha fatto visita ai ragazzi della scuola media ascolana, mettendo il prezioso bagaglio di esperienze accumulate in tanti anni trascorsi in azienda a disposizione di chi, tra qualche anno, si affaccerà per la prima volta nel mondo del lavoro. Di fronte a una platea straordinariamente attenta e curiosa di conoscere più da vicino le esperienze professionali e di vita degli artigiani dell’associazione, l’imprenditrice e presidente della Cna di Ascoli Arianna Trillini, l’autoriparatore ed ex presidente della Cna di Ascoli Luigi Passaretti, l’elettricista e presidente Pensionati Cna Ascoli Alvaro Cafini, il falegname Luciano Costantini e il sarto Alessandro Bianchini hanno condiviso aneddoti, consigli e trucchi del mestiere con insegnanti e alunni, entusiasti di poter trascorrere qualche ora con degli autentici custodi delle tradizioni artigiane del territorio. Un apprezzatissimo doppio appuntamento all’insegna della formazione che, grazie alla disponibilità dell’Arengo e della dirigenza dell’Isc Luciani-SS. Filippo e Giacomo, ha contribuito a fornire spunti di riflessioni indubbiamente utili in vista della scelta della scuola superiore e, in ottica futura, dell’inserimento nel mondo del lavoro. I ragazzi hanno accolto il progetto con grande entusiasmo, ascoltando con vivo interesse le esperienze dei maestri artigiani e dei giovani imprenditori che hanno investito con coraggio su se stessi.