Scuola elementare a lezione dai carabinieri forestali

In occasione della giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre, gli alunni della scuola elementare di Falerone capoluogo, hanno partecipato ad una speciale lezione con i carabinieri forestali. Sono state le insegnanti ad organizzare per i giovani alunni la ‘Festa dell’Albero’, presente anche l’assessore Maria Teresa Quintozzi, che ha voluto sottolineare l’importanza di una corretta educazione al rispetto dell’ambiente, tema che a Falerone è sempre molto d’attualità. Nel parco di San Paolino è stato istituita da oltre un decennio una bella tradizione, infatti l’Amministrazione ogni anno mette a dimora un albero per ogni nuovo nato con i genitori che diventano tutor della stessa. Per l’occasione le insegnanti hanno invitato due agenti dei carabinieri forestali che, hanno proposto una lezione molto speciale divisa in due parti. La prima teorica, in cui i militari hanno spiegato l’importante funzione di ogni singola pianta nell’ecosistema: oltre a produrre ossigeno, le piante sono utili a trattenere l’acqua nel terreno evitando che scenda troppo in profondità e riducendo i rischi idrogeologici; le piante inoltre rappresentano un riparo e fonte di sostentamento per molti animali compreso l’uomo. La seconda parte della lezione è stata pratica, con i carabinieri sostenuti con gioia da i giovanissimi aiutanti, che hanno messo a dimora nel giardino antistante la scuola alcune piante: Alloro, Ginestra e Acero con l’impegno che sarebbero stati gli alunni a prendersi cura di queste piante.

a.c.