Scuola in lutto, addio alla prof Silvana Ripani

Il mondo della scuola in lutto per la scomparsa della professoressa Silvana Ripani, a soli 69 anni. La notizia in poco tempo ha fatto il giro della cittadina suscitando viva commozione fra quanti la conoscevano e stimavano. Un’insegnate capace, preparata e anche molto sensibile. Per molti anni aveva insegnato matematica sia nelle scuole di Appignano che di Spinetoli, un pilastro e punto di riferimento per colleghi e studenti. La camera ardente nella parrocchia di Villa Sant’Antonio, le esequie saranno celebrate domani, alle 10. Silvana lascia i figli Gianluca e Teresa a cui tutta la cittadina si stringe con affetto.