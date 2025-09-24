"Scuola innovativa a Monteprandone"

Una ciliegia tira l’altra e così sull’edilizia scolastica di Monteprandone piovono finanziamenti. Dopo l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo edificio della scuola primaria ’Plesso B’ in via Benedetto Croce, già finanziato nell’ambito del Pnrr, l’Amministrazione ha ottenuto un ulteriore finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il contributo di 946.954,00 euro consentirà alla nuova scuola di compiere un salto di qualità ulteriore, trasformandosi in un edificio a energia quasi zero (nZEB), tra i più moderni ed efficienti del territorio.

Non solo un luogo sicuro e accogliente per i ragazzi, ma una struttura capace di produrre gran parte dell’energia necessaria al proprio funzionamento e di ridurre drasticamente i consumi e l’impatto ambientale. Il progetto, che era già ambizioso, sarà così arricchito con tecnologie all’avanguardia: un impianto fotovoltaico integrato nella copertura, sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da pompe di calore di ultima generazione, una ventilazione meccanica controllata che garantirà ambienti sempre salubri e confortevoli, illuminazione a Led a basso consumo, infissi e schermature solari ad alte prestazioni, oltre a sistemi intelligenti per la gestione e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

"Abbiamo lavorato per portare a Monteprandone una scuola che non sia solo bella e sicura, ma che possa essere considerata una delle più innovative del nostro territorio – afferma il sindaco Loggi – Desidero ringraziare e complimentarmi con il nostro Ufficio Tecnico, che ha seguito con competenza e dedizione ogni fase di questo percorso". Al pensiero di Loggi fa anche quello dell’assessore al patrimonio Cristian Ficcadenti che parla di traguardo che consolida l’impegno del Comune per garantire alle famiglie strutture moderne, sicure ed efficienti, e che presto si completerà con la riqualificazione della scuola secondaria, alla quale si sta lavorando.

"Il Comune di Monteprandone si conferma come ente estremamente attento alle problematiche ambientali, non solo con manifestazioni di intenti e obiettivi generici, ma con vere e concrete azioni di sostenibilità ambientale. Attraverso la costante e proficua ricerca di finanziamenti ad hoc, che consentono, e non è certo argomento meno importante, di non gravare sulle casse comunali e quindi sui cittadini".

Marcello Iezzi