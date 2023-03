Scuola Manzoni: lavori finiti, riapre a fine anno

La riapertura della scuola ‘Manzoni’ di via Ferri slitta a fine anno. È questa la decisione presa negli ultimi giorni dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti di concerto con la dirigenza scolastica dell’Isc Nord. Alla base di questa scelta c’è l’impossibilità di modificare orari e turni dei docenti che insegnano ai ragazzi della scuola media. L’amministrazione comunale in ogni caso è riuscita a terminare l’opera di adeguamento sismico entro le scadenze che si era prefissata: proprio nei giorni scorsi è stato ultimato il montaggio della scala esterna e questo significa che di per sé la struttura sarebbe pronta per ospitare gli studenti. "L’intervento è praticamente finito – spiega l’assessore Capriotti – all’appello mancano solo alcune rifiniture e gli ultimi infissi, dopodiché nel plesso potranno essere nuovamente svolte le attività scolastiche. Pochi giorni fa ci siamo confrontati con la dirigente scolastica, che mi ha rappresentato il problema di modificare, in pieno anno scolastico, gli orari degli insegnanti che da questo momento in avanti dovrebbero lavorare sia alla ‘Sacconi’ sia alla ‘Manzoni’. Dall’esame della questione è emerso che al momento risulterebbe difficile far quadrare tutti i singoli impegni lavorativi, e quindi abbiamo stabilito di riaprire la ‘Manzoni’ a fine anno". Nel frattempo proseguono anche i lavori di rifacimento, al piano terra, dei locali che ospiteranno l’asilo di via San Martino. "L’asilo è ancora in fase di allestimento, ma siamo agli sgoccioli – continua Capriotti – anche in questo caso, comunque, abbiamo deciso di aprire a fine anno". Inizialmente si era pensato di riaprire l’edificio scolastico per Pasqua, ma considerando che comunque mancherebbero appena due mesi alla fine delle lezioni, si è stabilito di rinviare il taglio del nastro. Certo, la cosa migliore sarebbe mettere la scuola a disposizione degli studenti già a settembre, ma viste le tempistiche del nido le due riaperture sono state accorpate. Va ricordato che il cantiere della ‘Manzoni’ è stato aperto a fine gennaio 2021: al costo di quasi 3 milioni di euro la ditta Edilzeta è intervenuta sugli elementi strutturali dei tre piani dell’edificio, rifacendo la parte ovest e il nuovo blocco ingresso ad est. Lo stabile è stato dotato di cappotto termico e al piano terra sono state realizzate le murature perimetrali. Demolito e rifatto l’avancorpo del lato ovest, nonché parte della scala est, si è proceduto ad implementare l’efficientamento energetico con l’incremento dell’isolamento termico delle coperture, la sostituzione degli infissi, le schermature solari, un impianto per la ventilazione controllata e la correzione dell’umidità degli ambienti, ed infine un impianto di riscaldamento al piano terra con un sistema con pannelli a pavimento.

Giuseppe Di Marco