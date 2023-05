SCUOLA MATTEI DI CASTEL DI LAMA

La crisi climatica è uno dei problemi più urgenti e complessi che l’umanità deve affrontare oggi. Esso ha un impatto significativo, in tutto il mondo, anche sull’agricoltura attraverso l’aumento delle temperature e dei fenomeni meteorologici estremi, come la siccità e le inondazioni, che possono danneggiare le colture e ridurre la produttività agricola. L’uso di farine a base di insetti è una possibile soluzione e, tra esse, quella di grilli può essere un’ottima alternativa proteica ai comuni alimenti a base animale, ma con minori effetti negativi sull’ambiente. Noi abbiamo deciso di testarla e raccogliere le nostre impressioni e sensazioni. La farina di grilli non è facilmente reperibile, come si potrebbe pensare, infatti l’acquisto di una confezione da 200 grammi è stato possibile solo online sul sito "Small Giants", una startup di insetti edibili, fondata nel Regno Unito da due italiani, al costo di circa 19 euro, comprese le spese di spedizione. Grazie all’aiuto del padre pizzaiolo di una nostra compagna, abbiamo preparato una pizza contenente il 20% di farina di grilli e il restante 80% di farina di grano di tipo 0. La prima si presentava come una farina scura, simile a quella integrale e dall’odore di nocciole. La prima lievitazione è durata 48 ore; in seguito, l’impasto, sistemato in una teglia con sale, olio e rosmarino, è stato fatto riposare per altre due ore a temperatura ambiente. Le reazioni dei ragazzi di fronte a questa focaccia, all’apparenza normalissima, sono state diverse. I più curiosi si sono subito avvicinati al vassoio al contrario dei più scettici, che hanno cominciato a fare delle strane smorfie di disapprovazione. Una minima parte degli alunni presenti non si è sentita pronta per testare la pizza mentre coloro che l’hanno assaggiata, compresi i professori e la preside, sono rimasti subito meravigliati perché il sapore è simile a quello di una focaccia classica; l’unica differenza che è stata riscontrata dal gruppo è un lieve retrogusto amarognolo che, però, risulta abbastanza gradevole al palato. In conclusione, anche se le aspettative iniziali non erano positive, tutti sono rimasti soddisfatti per aver fatto un’esperienza sicuramente nuova e da pionieri, con la consapevolezza che, se questo sarà il futuro obbligato imposto dalla crisi climatica non dobbiamo farci trovare impreparati. L’unico aspetto negativo è il costo che, al momento, risulta essere piuttosto proibitivo: ci auguriamo che presto la farina di grilli possa essere presente sugli scaffali dei supermercati ad un prezzo ragionevole per consentire, ai curiosi come noi, di poterla sperimentare.