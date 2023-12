Scuola per l’infanzia a Offida: la firma per viale della Repubblica

Offida, firmato il contratto per la realizzazione della nuova scuola per l’infanzia, che sorgerà nell’area destinata all’edilizia scolastica di viale della Repubblica, ad est dell’area dove sorgeranno i nuovi edifici scolastici, già progettati. L’amministrazione comunale ha annunciato di aver posto la pietra miliare per la realizzazione del nuovo polo scolastico 0-6 anni. La nuova struttura ospiterà il nido e la scuola dell’infanzia. Nella mattinata di ieri infatti è stato sottoscritto il contratto tra il Comune e la Subissati S.r.l, ditta vincitrice dell’appalto per l’esecuzione dei lavori, che, come previsto contrattualmente, avranno la durata di 18 mesi. L’investimento ammonta a quasi 5 milioni di euro, finanziati dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), e consegnerà alla comunità una scuola rispondente ai valori di ecosostenibilità, modernità, impiantistica evoluta e progettato per l’integrazione educativa della didattica 0-6 anni. Con la nuova opera ad Offida si concretizza l’idea di un unico campus scolastico: immerso nel verde con vista sul centro storico, costituito da edifici contraddistinti da un’architettura contemporanea. Luoghi sicuri sotto tutti i punti di vista e integrati con il contesto in cui vengono inseriti. Il sindaco Luigi Massa: "È il primo tassello per la costruzione del campus scolastico, un centro per l’educazione e lo svago di bambini e ragazzi di tutte le età, innovativo dal punto di vista pedagogico e funzionale, immerso nel verde".

Maria Grazia Lappa