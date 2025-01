Scuola primaria, oggi open day dedicato a bambini e genitori

A Castorano si terrà oggi l’Open day per la scelta delle scuole e la primaria di Castorano apre le porte dell’istituto a visitatori e tutti coloro che vogliono ottenere informazioni. Un’occasione speciale per scoprire l’ offerta formativa e visitare i locali scolastici. L’appuntamento è dalle ore 16.15 alle 17.15. Durante l’incontro si potrà conoscere l’offerta formativa, con un focus sui progetti ricorrenti, inoltre si potranno incontrare anche gli insegnanti. Quindi si invitano i genitori e tutte le persone interessate a partecipare numerosi per esplorare insieme le opportunità educative che l’istituto scolastico offre.