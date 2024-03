Scuola Speranza, lavori terminati. Pulizie di Pasqua, poi può riaprire

Terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della scuola elementare ’Giuseppe Speranza’. Ora si attende l’impresa di pulizie per rendere abitabili tutti i locali. Nel periodo delle vacanze di Pasqua saranno spostate le attrezzature per riportare nell’edificio le ultime tre classi che erano rimaste nella biblioteca comunale. Si è trattato di un lavoro davvero importante e che ha reso sicuro, anche sotto il profilo anti sismico, un edificio costruito nei primi anni del 1900. Vi sono stati investiti oltre due milioni di lire con due grandi appalti. "Il primo di un milione di euro – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Manolo Olivieri – che ha visto lo smantellamento del tetto di cemento armato sostituito con uno di legno, molto più leggero, con la creazione di bagni e di una piccola palestra per i bambini delle elementari".

Un lavoro che avrebbe dovuto durare circa un anno e che invece ha tenuto la situazione bloccata per tempi biblici, frenando anche il secondo cantiere per il rafforzamento dei solai, a seguito di questioni tecnico burocratiche approdate al Tar di Ancona. "Un altro milione è stato speso per il secondo appalto eseguito con carpenterie metalliche per rinforzare i solai di tutta l’ala est, in modo da elevare la resistenza ad eventi tellurici con un indice di sicurezza molto alto – affermano l’assessore Olivieri e l’architetto Bernardino Novelli – Le opere di rinforzo hanno previsto l’installazione al piano seminterrato di elementi regolabili, a sostegno del solaio del piano terra, l’installazione telai metallici reticolati a sostegno delle zone degradate in corrispondenza dei bagni e l’installazione di travi metalliche supplementari in corrispondenza del locale occupato dalla centrale termica. Inoltre sono stati eseguiti diversi lavori di finitura e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione".

Marcello Iezzi