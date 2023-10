Scuolabus, aumento dimezzato

L’aggravio dei costi per il trasporto scolastico potrebbe essere meno oneroso di quanto prospettato nei mesi scorsi: i tecnici del comune sono all’opera, assieme alla ditta che si occupa del servizio, per capire come ridurre l’aumento dei costi, determinati dalla nuova procedura regionale di assegnazione. Nelle ultime commissioni comunali, infatti, si era stimato un aumento vicino a 500mila euro, ma questa cifra potrebbe essere dimezzata tramite specifici accorgimenti e rimodulazioni del servizio stesso. Intanto, l’amministrazione assicura il ripristino della navetta che porta i ragazzi della scuola media ‘Curzi’ alla palestra di via Togliatti, e quasi per certo introdurrà nuovamente l’assistenza a bordo per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. La notizia principale, però, riguarda i conti: secondo quanto dichiarato dall’assessore al bilancio Domenico Pellei, l’aggravio del trasporto scolastico avrebbe dovuto pesare sulla casse pubbliche per 80mila euro nel 2023, 211mila nel 2024 ed altrettanti nel 2025. Ora, invece, pare che l’aumento possa essere riportato entro termini più ragionevoli: 40mila per l’anno in corso, 100mila nel 2024 e ancora 100mila nel 2025.

La riduzione sarebbe possibile grazie al lavoro certosino di due aree, ovvero sociale e cultura, che stanno esaminando ogni singola parte del servizio per vedere dove risparmiare. Il problema, evidenziato in commissione dagli stessi tecnici, è che il calcolo delle tariffe non viene più fatto ‘a pacchetto’, bensì sulla base del chilometraggio effettivamente percorso dalle corriere. Questa nuova modalità di computo è stata introdotta dalla nuova procedura di assegnazione gestita dalla Stazione Unica Appaltante delle Marche: il tutto, peraltro, discende da decreto ministeriale, quindi né Viale De Gasperi né Palazzo Raffaello possono farci granché. Tuttavia, il comune può provare a risparmiare cambiando il servizio. Una possibile modifica potrebbe riguardare le tratte che portano i ragazzi alle scuole ‘Marchegiani’: i bus, invece di partire dal Ponterotto, potrebbero prendere prima gli alunni più lontani e poi quelli nei quartieri settentrionali di San Benedetto, e già in questo modo si otterrebbe un grosso risparmio sul costo generale. In ogni caso, è prevista una nuova tratta dalla ‘Curzi’ alla palestra che dista 800 metri dal plesso scolastico: il servizio è necessario per la presenza di alunni portatori di handicap. Anche gli assistenti per i ragazzi delle medie dovrebbero tornare sugli scuolabus.

Giuseppe Di Marco