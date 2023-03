Scuolabus bloccato dai rami Salta il trasporto per i bimbi: "Quella strada è disastrata, è il momento di intervenire"

Il maltempo continua a provocare danni. La pioggia intensa nella notte tra martedì e mercoledì ha provocato la caduta di alcuni alberi lungo la provinciale di Collecchio, nel territorio di Castel di Lama. La strada, che collega al comune di Offida e all’entroterra, è secondo gli abitanti in una condizione di completo abbandono. Un albero in particolare, a seguito della pioggia incessante è collassato sulla strada, bloccandola entrambi le carreggiate e impedendo il traffico.

Tanti disagi, anche per il pulmino della scuola che non è riuscito a transitare e quindi i bambini non l’hanno potuto prendere con conseguente disagi per le famiglie. Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma la pianta, nell’abbattersi, ha bloccato la strada in entrambi i sensi di marcia. Gli operai provinciali verso le 8.30 sono arrivati sul luogo e hanno provveduto a rimuovere l’albero e i detriti e quindi hanno ripristinato il traffico. L’episodio ha subito raccolto diversi commenti tra gli automobilisti, tra chi ci passa di frequente e tira un sospiro di sollievo per il pericolo scampato e chi avanza la polemica: "Qualcuno lo aveva previsto".

I residenti sono sul piede di guerra: "Non si può lasciare una strada in queste condizioni". E’ il grido di allarme. "Sono arrivate – dichiarano indignati – le cartelle della Tosap della Provincia, dei passi carrabili, cifre da capogiro, che abbiamo pagato, senza battere ciglio, ma ci chiediamo la manutenzione su questa strada chi la fa? Era chiaro a tutti che c’erano degli alberi che sporgevano sulla carreggiata, perché bisogna sempre aspettare l’emergenza, nessuno se n’è occupato, nessuno se n’è accorto? Il camion della raccolta dell’immondizia, a causa della vegetazione incolta, ha rotto addirittura lo specchietto, transitare qui è diventato difficile. Siamo indignanti, soprattutto stanchi di sopportare questa situazione, oltre alla Tosap paghiamo anche il bollo automobilistico, ma per transitare, non per rimanere bloccati in strada. Va sottolineato che i bambini non hanno potuto prendere il pulmino, con tutti i disagi che ne sono seguiti. Gli alberi che sporgono lungo la strada sono visibili a tutti, ma nessuno se ne preoccupa, nessuna manutenzione, nessuna pulizia, soprattutto nessuna sicurezza, perché la caduta poteva avere conseguenze anche più gravi. Questa è una strada che ci permette il collegamento con Offida, durante la chiusura della Mezzina è stata utilizzata come la più importante arteria di comunicazione all’entroterra, ci chiediamo: è possibile lasciarla in questo stato di abbandono? Molti automobilisti, nonostante la riapertura della Mezzina, continuano a percorrere la strada, quindi è doveroso garantire le minime condizioni di sicurezza. Vogliamo anche sottolineare – la conclusione polemica dei residenti – che si è trattata di una normale pioggerellina invernale, cosa può accadere se piove in maniera violenta?".

Maria Grazia Lappa