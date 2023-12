Scuolabus e mense, tagli nel 2024

È un taglio piuttosto netto, quello operato dall’amministrazione comunale alle tariffe relative ai servizi a domanda individuale. Il costo del trasporto e delle mense scolastiche, per il 2024, diminuirà fortemente grazie al lavoro degli uffici che hanno rimodulato i servizi in modo da ottenere sgravi per le famiglie. Ad illustrare i cambiamenti sono stati il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore al bilancio Domenico Pellei e il consigliere Stefano Gaetani. Intanto, rispetto al passato, il prossimo anno le tariffe non subiranno l’adeguamento al tasso di inflazione secondo i parametri Istat (una maggiorazione del 5,75%), e dunque rimarranno invariate. Ma non finisce qui. Per il capitolo scuolabus, le tariffe sono state ricalibrate in base alle esigenze delle fasce di utenti meno abbienti. L’esenzione dal pagamento rimane per chi ha un Isee sotto i 7mila euro, mentre per la fascia Isee che va da 7mila a 13mila euro il calo della tariffa è del 36% (da 110,60 a 70 euro) e del 13% (da 171,70 a 150 euro) per chi presenta un Isee superiore a 13mila euro. Resta dedicata a queste ultime fasce la riduzione del 50% per il secondo figlio. Buone notizie anche per il costo della mensa scolastica. Quindi vengono rimodulate le fasce Isee e resta in vigore l’esenzione dal pagamento della mensa per le famiglie con reddito Isee inferiore a 7mila euro. Se è vero che l’esenzione l’anno scorso interessava le famiglie con Isee fino a 10mila euro, è anche vero che per la nuova fascia compresa tra 7mila e 14mila euro il costo del pasto diminuisce del 45% (da 4,50 a 2,50 euro per il primo figlio), del 48% (da 3,50 a 1,80 euro per il secondo) e del 60% (da 2,50 a 1 euro per il terzo). La riduzione nella terza fascia, che va da 14mila a 20mila euro, è del 22% (da 4,50 a 3,50 euro per il primo figlio e da 3,50 a 2,70 per il secondo) e del 32% (da 2,50 a 1,70 euro per il terzo figlio).

Da rilevare ancora che le tariffe per mercati e fiere vengono riportate ai valori 2022, quindi anche in questo caso con una diminuzione non indifferente, considerati i livelli raggiunti dall’inflazione negli ultimi due anni. Spazzafumo ha sottolineato come questo risultato sia frutto di un lavoro certosino "lavoro certosino per analizzare i costi e vedere dove agire per andare incontro alle famiglie in difficoltà". L’assessore Pellei ha definito questa manovra "strutturale" e in conclusione Gaetani ha specificato che le riduzioni attuali andranno di pari passo all’"ottimizzazione dei servizi".

Giuseppe Di Marco