Scuolabus, la convenzione sarà più alta

Il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio lo aveva detto: "Sono stato eletto per portare avanti gli interessi di Castel di Lama". E infine ha dato seguito alle sue parole. Da tempo rivendicava che il comune di Ascoli dovesse collaborare in maniera fattiva alle spese per i servizi scolastici della scuola ‘Falcone-Borsellino’ di via Catria di Villa Sant’Antonio, che per decenni Castel di Lama aveva erogato gratuitamente alla frazione ascolana. Infatti solo nel 2018, c’era stata una convenzione, che permetteva un rimborso di 8mila euro dei servizi, il resto delle spese era tutto a carico del comune di Castel di Lama.

Il sindaco Bochicchio a questo punto con una lettera alle famiglie degli studenti ascolani aveva minacciato la revoca del servizio di trasporto, sottolineando lo sforzo del comune lamense nei confronti di cittadini non residenti a Castel di Lama. Di fronte all’aut aut al comune dell’Arengo, non è rimasto che saggiamente pianificare la pace e assecondare le richieste del comune di Castel di Lama. Venerdì, all’unanimità è stata votato la revoca della convenzione del 2018 e l’approvazione di una nuova convenzione con il comune di Ascoli, che riconosce a Castel di Lama circa 26mila euro di rimborso dei servizi erogati a fronte degli 8mila. Un risultato che ha messo d’accordo tutti, il punto infatti è stato votato all’unanimità. Gli uffici dell’Arengo hanno riconosciuti gli sforzi profusi del comune di Castel di Lama.

"Non nascondo la mia soddisfazione – ha commentato il sindaco Bochicchio – ma voglio anche riconoscere l’impegno degli uffici ascolani, che hanno ammesso i nostri sforzi". Maria Grazia Lappa