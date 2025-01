Scuolabus negato e polemiche. Bochicchio: le cose stanno così

Scuolabus negato dal Comune di Castel di Lama alla scuola della frazione di Villa Sant’Antonio di Ascoli, lo scontro tra l’assessore Donatella Ferretti dell’Arengo e il sindaco di Castel di Lama non accenna a placarsi. Bochicchio affila le armi: "Non conosco – attacca il primo cittadino lamense – tutte le convenzioni esistenti tra il comune di Ascoli ed altri paesi limitrofi, ma posso affermare con certezza che quella che Ascoli ha stipulato con Castel di Lama e Folignano, due città demograficamente molto simili, sono molto diverse. Quella tra ‘Ascoli e Folignano’ (datata 5 febbraio 2020) coinvolge solo il servizio di trasporto, mentre quella tra Castel di Lama ed Ascoli coinvolge trasporto e servizio mensa. In quella tra ‘Ascoli e Folignano’ ciascuna municipalità organizza in proprio i servizi per le scuole all’interno dei rispettivi confini comunali. Questo invece non accade nel nostro territorio. Castel di Lama infatti organizza i servizi anche per Ascoli, che in cambio (solo dal 2019) contribuisce con 8000 euro annui all’organizzazione degli stessi. Precedentemente a quella data il nostro Comune non ha mai ricevuto alcun rimborso per i servizi svolti. La convenzione tra ‘Ascoli e Folignano’prevede un preciso mutuo scambio di servizi: Folignano raccoglie gli studenti di Ascoli-Marino, che trovano più comodo e prossimo frequentare la scuola media di Folignano. Il Comune di Ascoli raccoglie gli studenti di Folignano, che hanno scelto di frequentare il tempo pieno in quanto nel 2020 a Folignano non esisteva questo servizio (che poi si è attivato contestualmente a quello di Castel di Lama con numeri davvero importanti)".

"A Castel di Lama - Villa Sant’Antonio, invece – prosegue il belligerante sindaco –, non vi è alcun mutuo scambio di servizi perché la scuola di Villa Sant’Antonio non offre nulla di sostanzialmente diverso da quello che è già presente nella parte bassa di Castel di Lama. Il discorso naturalmente è valido anche a parti invertite. Questa è quindi la grande differenza – conclude categorico il sindaco – tra le due collaborazioni: Folignano ed Ascoli collaborano per completare i propri servizi scolastici di prossimità. Castel di Lama e Ascoli – Villa Sant’Antonio invece, sino a due anni fa, hanno collaborato solo su servizi duplicati e mai su servizi complementari".

Maria Grazia Lappa