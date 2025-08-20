Scuolabus, prorogata la scadenza per le domande

Sam, un addio pesante

Cronaca
CronacaScuolabus, prorogata la scadenza per le domande
20 ago 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Nel comune di Grottammare è prorogata a mercoledì 27 agosto la scadenza per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/26. Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola ed è riservato agli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado residenti a più di 300 metri dal plesso di riferimento. La domanda va effettuata online entro il termine indicato. L’iscrizione è importante ai fini del rilascio del tesserino che consentirà agli scolari di salire sugli scuolabus. L’accesso al modulo di domanda avviene tramite credenziali Spid o Cie, seguendo le istruzioni contenute nell’avviso pubblicato sul sito www.comune.grottammare.ap.it (sezione ’Avvisi e Bandi’). Al termine della procedura, che prevede anche il pagamento, la domanda è protocollata automaticamente. L’utilizzo del servizio di Scuolabus comporta il pagamento di una quota di compartecipazione, annuale, calcolata in base all’Isee del nucleo familiare e al tipo di tratta richiesta. Sono previste riduzioni del 50% per il secondo figlio, del 75% per il terzo e la gratuità dal quarto figlio in poi e per le famiglie affidatarie. Per info: Ufficio Servizi Scolastici – tel. 0735 739223 / 209.

TrasportiScuola