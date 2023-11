Scuolabus, si gioca d’anticipo

È partita con larghissimo anticipo, la rivisitazione del trasporto scolastico di competenza comunale. Tre giorni fa infatti si è tenuto un incontro fra il vertice comunale e la ditta incaricata, per capire come modificare percorsi, orari e tariffe per l’anno scolastico 2024-2025. A partecipare sono stati l’assessore Andrea Sanguigni e il consigliere Stefano Gaetani, che da settimane segue la questione, finita al centro di un acceso dibattito cittadino. L’amministrazione, nel corso dell’incontro, ha ottenuto la mappatura delle 11 tratte che quotidianamente traghettano gli alluni verso e dai tre istituti scolastici comprensivi di San Benedetto. L’obiettivo è capire come ottimizzare i percorsi e le fermate in modo, da un lato, da servire il maggior numero di utenti, e dall’altra diminuire i costi degli scuolabus. Per ora quindi non è stato deciso nulla, ma già si capisce che il prossimo anno scolastico sarà foriero di notevoli cambiamenti. Si prospetta, infatti, il taglio di molte fermate non funzionali o che risultano utili ad un’utenza molto ristretta: tali fermate non saranno solo tagliate, ma sostituite con altre più prossime ai plessi scolastici. Il fatto è che gli scuolabus effettuano percorsi piuttosto lunghi, mentre lo scopo dell’ente comunale è far rimanere gli alunni al massimo 30 o 45 minuti sul mezzo. C’è anche da dire che molte famiglie hanno iscritto i propri figli in Isc lontani dall’abitazione, e in quel caso le fermate non verrebbero confermate, ma appunto sostituite con altre che dovranno essere preventivamente raggiunte dai ragazzi. Un alunno di Porto d’Ascoli, iscritto alla scuola ‘Marchegiani’, probabilmente dovrà avvicinarsi al centro per poter salire sullo scuolabus. Con queste modifiche, Viale De Gasperi punta a ridurre fortemente il costo del servizio, che attualmente si aggira attorno a 550mila euro. A fronte di questo costo, gli introiti derivanti dalle tariffe fanno rientrare nelle casse comunali circa 60mila euro: una percentuale che va dal 10 al 15% del totale. Se il costo dovesse scendere, comunque, il comune ridurrà le tariffe.

Oltre a ciò, l’amministrazione intende migliorare la comunicazione delle tratte sul sito istituzionale, che a detta di alcuni genitori risulterebbe confusionaria. Nei prossimi giorni il comune convocherà i dirigenti delle scuole e i rappresentanti d’istituto per capire come coordinare il passaggio degli scuolabus, visto che ogni plesso ha orari diversi d’uscita. Infine, sarà la volta di sentire le famiglie.

Giuseppe Di Marco