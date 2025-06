Scuole a Cupra, lavori in corso: si ripartirà nelle sedi provvisorie

Chiuso l’anno scolastico anche a Cupra Marittima, dove il sindaco Alessio Piersimoni, nel fare i migliori auguri a chi deve sostenere gli esami ricorda che a settembre, visti i lavori di costruzione del nuovo edificio, le lezioni dell’Istituto comprensivo riprenderanno presso le sedi dislocate: la scuola materna in via statale Adriatica nord (accanto al Ristorante Anita) a Cupra Marittima; la scuola primaria a tempo normale nell’edificio sito in via del Lavoro a Cupra Marittima; la primaria a tempo pieno, presso la struttura ex ‘forever young’ a Villa Santi di Massignano; la secondaria di primo grado, all’interno dell’edificio scolastico del comune di Massignano.

"I privati stanno ultimando i lavori per la predisposizione dei locali che ospiteranno la scuola e come Amministrazione stiamo organizzando il trasloco dei materiali da portare nelle nuove sedi – spiega Piersimoni – Stiamo riorganizzando il trasporto scolastico e la gara per la gestione della mensa. Faremo incontri tra scuola, comune e genitori durante il periodo di sospensione delle lezioni".

Intanto i consiglieri comunali di minoranza Mario Pulcini, Claudio Carosi, Deborah Di Mambro e Maria Teresa Pomili, (Cupra per tutti), hanno protocollato una richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto per discutere pubblicamente delle problematiche legate al trasferimento temporaneo degli studenti dell’Istituto ’N. Ciccarelli’ di Cupra Marittima presso l’Ipsia Guastaferro di San Benedetto e di quelli dell’Istituto Comprensivo presso le sedi ed i locali temporanei.