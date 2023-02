Scuole, associazioni e contrade: ’Baraonda’ a Fermo

C’è un giorno dell’anno in cui tutto è possibile, si può diventare chiunque si vuole e nessuno ci troverà da ridire. È la magia del Carnevale che piace veramente a tutti, grandi e piccoli, una manifestazione che unisce in un filo di amicizia Fermo e Porto San Giorgio sotto il segno di ’Baraonda’, la manifestazione ideata e diretta da Marco Renzi. Ieri la festa era nel cuore di Fermo e davvero se ne sentiva la mancanza vista la folla che si è riversata, fin dalle prime ore del pomeriggio, lungo viale Veneto e poi in piazza. Grande, grandissima la partecipazione di pubblico, ogni spazio utile si è riempito di auto e tutti a piedi per non perdersi la musica, i balli, la baraonda, appunto, che ogni carnevale porta con sé. Bellissimo l’impegno di scuole, associazioni sportive, centri sociali e contrade che hanno saputo riportare insieme le famiglie, i bambini, tutti a lavorare per settimane sui costumi da far sfilare, con le coreografie e le scene degne di un carnevale storico. Ad aprire il corteo sempre loro, Re Carnevale di Fermo e Re Carnevale di Porto San Giorgio e poi le maschere tradizionali delle due città, Mengone Torcicolli, Lisetta e Lu Cucà. La voce che raccontava ogni storia è quella di Beatrice Bellabarba che da martedì sarà la Regina Quaresima che spazzerà via tutte le feste, i fritti, i colori, per entrare nell’attesa della Pasqua. Questi i vincitori: primo classificato Isc Ungaretti Da Vinci con ’ Le favolose avventure di Leonardo’, secondo premio alla scuola media Ungaretti Da Vinci con ’Mangia poco, mangia sano e il pianeta va lontano’, terzo posto per l’Asd Tutto Danza con ’La fabbrica di cioccolato’.

Angelica Malvatani