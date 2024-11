Scuole di danza insieme per l’evento. Grottammare dance

Successo per Grottammare Dance che ha visto in scena le scuole di danza Almanegra, Ananke, Bailando, Danzarte Cris Academy ed Utes. Momento clou della serata l’esibizione canora di Luisa Corna, che per l’occasione ha presentato il video del suo ultimo progetto musicale, dal titolo Il Giorno Giusto. Un omaggio a miti di Mina, Tina Turner, Gloria Gaynor, passando per l’indimenticabile performance al festival di Sanremo 2002, al fianco di Fausto Leali. A fine spettacolo è stata donata all’artista lombarda un’opera pittorica curata da Patrizio Moscardelli e realizzata da un laboratorio di ragazzi con disabilità mentale del piceno. "Non è stato facile sintetizzare in due ore di spettacolo ben 118 performers in 16 sezione artistiche. Un lavoro di squadra, di coraggio e di immensa passione. Siamo davvero onorati di aver dato spazio al movimento della danza locale, unito alla buona musica e all’emergente cabaret locale, nella formula della serata varietà. Debutto fortunato, dunque, per il primo show autunnale dell’ente policulturale".