Scuole e Cristina D’Avena. I bimbi aprono il Carnevale

Carnevale è finalmente arrivato, in piazza, in tavola e sui banchi di scuola. Anche quest’anno le scolaresche, infatti, saranno le protagoniste della giornata di apertura. Oltre 1.300 alunni in maschera stamattina affolleranno le due piazze, dopo il tradizionale rito di apertura, con Re Carnevale, quest’anno Enzo Impiccini, e il corteo accompagnato dalla musica popolare del gruppo Li Carrajate. Non mancheranno anche le storiche macchiette: da Buonumor Favorito di Amedeo Lanciotti a Lu Sfrigne di Domenico Silvestri, passando per La pommadora di Carmelita Galiè e gli ’Zannetti’. Il tradizionale carretto trainato dal somarello accompagnerà poi il corteo d’apertura.

L’attenzione però, almeno per la mattinata, è rivolta ai più piccoli con 21 sono gruppi mascherati provenienti dalle scuole, ascolane e non solo: in 80 infatti saranno in trasferta da San Benedetto. Le mascherate che affolleranno il centro storico, come ogni anno, saranno divise tra le due piazze principali. A piazza Arringo andranno in scena tra poco secondo questo ordine: alle 9:40 l’infanzia Malaspina sez. c1-c2, alle 9:50 primaria Malaspina 2a-2b tempo normale, alle 10 primaria Malaspina 2a-2b tempo pieno, alle 10:10 primaria Malaspina 3a tempo pieno, alle 10:20 primaria Malaspina 3b tempo pieno, alle 10:30 primaria Don Giussani 5-5b tempo normale, alle 10:40 primaria Roccafluvione, 10:50 primaria Villa Pigna 1a-2a-2b-4a-4b, alle 11 primaria San Serafino, e per finire alle 11:10 la media D’Azeglio.

Mentre in piazza del Popolo dalle 9:40 sarà la volta della primaria San Domenico, seguita alle 9:50 dalla primaria Sant’Agostino 1a-4a, alle 10 dalla primaria Sant’Agostino 2a-5a, alle 10:10 dalla primaria Rodari, alle 10:20 dalla primaria Malaspina 1a tempo pieno, alle 10:30 dalla primaria Malaspina 1b tempo pieno, alle 10:40 dalla primaria Malaspina 4a tempo pieno, alle 10:50 dalla primaria Malaspina 4b tempo pieno, alle 11 dalla primaria Malaspina 5a tempo pieno, alle 11:10 dalla primaria Malaspina 5b tempo pieno e alle 11:20 chiuderanno la fila gli alunni della secondaria primo grado Ceci-Cantalamessa.

Per chi resterà in classe invece Re Carnevale porterà un po’ di allegria e colore visitando, a partire dalle 9:15, i bambini mascherati. Un giovedì grasso da non perdere, arricchito nel pomeriggio anche dall’esibizione di Cristina D’Avena con i Gem Boy attesa con trepidazione dai grandi e dai piccini, prevista per le 16 in piazza.

Ottavia Firmani