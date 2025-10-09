Scuole e lavori anti sismici. A che punto siamo coi cantieri

Il Comune di Ascoli mette mano alle scuole. Tra elementari e medie, infatti, numerose le criticità alle quali l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Fioravanti ha deciso di mettere mano. Ciò, tra l’altro, anche a seguito delle richieste formulate dai genitori di bambini e ragazzi sin negli anni scorsi. L’intervento più importante riguarda sicuramente la scuola Malaspina, i lavori sono stati consegnati proprio la scorsa settimana. L’intervento mira al miglioramento sismico d’edificio scolastico, ma ci saranno anche interventi che riguarderanno anche l’impianto termico e di condizionamento, il comfort acustico, impermeabilizzazioni e copertura. Si punta alla linearità e al minimalismo dell’intervento, che si traducono con un rispetto reverenziale nei confronti dell’edificio, caratterizzato da canoni estetici storici di elevata importanza. Il cronoprogramma è fissato in 420 giorni, con scadenza nel novembre 2026, e il costo totale è di oltre cinque milioni e 600mila euro. L’immobile si compone di un unico corpo di fabbrica di superficie complessiva di circa 3.570 metri quadri e si sviluppa su quattro livelli di cui un piano seminterrato e 3 piani fuori terra. "L’avvio dei lavori nella scuola Malaspina è la prova concreta di una grande sinergia efficace insieme al Comune, alla struttura commissariale e Usr – spiega il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli –. In questo modo vogliamo garantire la piena sicurezza degli studenti che potranno tornare in un edificio sicuro, moderno e confortevole. Qui non si tratta soltanto di un cantiere, ma di un forte e chiaro investimento sul futuro dei nostri ragazzi e delle famiglie". Avviati anche i lavori di adeguamento sismico della scuola Cantalamessa per un importo di oltre quattro milioni. Sono previsti 18 mesi di lavori, ma si spera di poter consegnare la scuola in anticipo per poter spostare nuovamente gli alunni e iniziare i lavori negli altri edifici cittadini. "C’è un pizzico di emozione perché alla Cantalamessa ho fatto le scuole medie – il commento del sindaco Marco Fioravanti -. I ragazzi che ora si trovano alla scuola Ceci, torneranno qui. Abbiamo creato delle scuole basket per ospitare temporaneamente i ragazzi, ma tutte le scuole stanno prendendo forma. Ascoli sta rispettando il cronoprogramma sulle scuole, è un lavoro importante, sta prendendo forma la trasformazione degli edifici scolastici della città". Nel corso dei prossimi mesi, infine, il Comune promuoverà anche degli interventi alla scuola Don Giussani.

Matteo Porfiri