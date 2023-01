Scuole medie a Colli: "Abbiamo aspettato 7 anni, la tenacia premia"

Aperta ufficialmente la scuola secondaria di primo grado a Colli del Tronto. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Cardilli: "Abbiamo aspettato 7 anni, la tenacia ci premia". All’offerta formativa dell’Isc Falcone Borsellino di Colli del Tronto si aggiunge la scuola media. La comunicazione è arrivata dalla direzione generale dell’Ufficio scolastico della Regione il 4 gennaio. Grande soddisfazione per la dirigente Monica Grabioli, per la vice preside Maria Teresa Vagnoni e soprattutto per il sindaco Andrea Cardilli. "Attualmente – spiega – la nostra struttura ospita anche le 6 classi dell’Isc di Spinetoli, che pian piano torneranno a Pagliare, ma potranno rimanere qui finché l’amministrazione di Spinetoli lo riterrà opportuno Il percorso è stato lungo, è durato 7 anni. Solo a novembre scorso la Provincia ha accolto la richiesta per poi passarla in Regione. Da tempo miravo a questo obiettivo: avevamo una struttura adeguata e iscrizioni in aumento, ma per le scuole medie eravamo obbligati ad appoggiarci al comune di Spinetoli e pagare 8mila euro all’anno. La tenacia premia. Questa è un’occasione di crescita: grazie al risparmio investiremo di più sulla scuola". "Una bella novità per la Vallata e non solo – dichiara la Grabioli –, il nostro Isc finalmente raccoglierà tutte le esigenze, continuando a essere un’istituzione di livello degna di un territorio in crescita. Ci ho creduto da quando mi sono insediata nel 2020-2021". La dirigente ricorda anche i servizi offerti dalla scuola, che sono l’inglese potenziato, ovvero la possibilità per tutti gli studenti di fare ben 5 ore di inglese a settimana – oppure scegliere comunque di farne 3 e di destinare altre due ore a una seconda lingua comunitaria (spagnolo o francese) – e l’indirizzo musicale, un percorso curriculare che prevede 3 ore di insegnamento in più per avvicinare gli studenti alla musica, grazie all’insegnamento di strumenti come pianoforte, chitarra, tromba e clarinetto, inoltre è attivo anche un corso di teatro. Il tutto senza gravare economicamente sulle famiglie. "Continueremo a investire nella formazione – precisa Cardilli – considerando che si tratta di un aspetto fondamentale per la crescita della comunità. Il Comune destina ogni anno ingenti somme al fine di implementare l’offerta formativa. La scuola e il sociale sono la nostra priorità".