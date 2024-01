Se il cappuccino diventa arte:: "Immagini con la stampante"

Un vero colpo d’occhio quello che il Caffè David di Colli del Tronto gestito da Caterina e Mario garantisce ai clienti con la stampante dei cappuccini. Caterina e Mario decorano i loro prodotti come opere d’arte, un modo per far spuntare il sorriso ai clienti. Quindi un appuntamento quotidiano essenziale quella della colazione per far partire bene a giornata, magari abbellito da un cappuccino che è un’opera d’arte, che riesce a suscitare divertimento e sorrisi. La stampante personalizza cappuccini e altre bevande. Un modo insolito che ripropone qualsiasi disegno o immagine che il cliente desidera. Una volta scelta l’immagine da stampare e mandarla tramite applicazione alla stampante, bastano pochi secondi e il gioco è fatto. "Mentre ero in viaggio a Napoli – racconta Caterina – ho scoperto questo modo innovativo, molto divertente e mi sono detta: ‘perché non regalarlo anche ai nostri clienti?. Quindi abbiamo deciso di importarlo nel Piceno. Nella provincia siamo gli unici, negli ultimi tempi abbiamo stampato tantissime immagini, dichiarazioni di amore, propose di matrimoni, sorprese, il selficino è un servizio innovativo che offre la possibilità di personalizzare il cappuccino con un selfie o una foto scelta dal cliente, del suo amore, della sua azienda. Il costo del cappuccino è lo stesso, perché abbiamo scelto di non aumentare il prezzo. In tutto quello che facciamo mettiamo tanto amore e passione e la nostra soddisfazione più grande è regalare ogni giorno sorrisi. Per noi vedere i clienti che escono soddisfatti dal nostro locale rappresenta il più grande successo, la più grande soddisfazione".

m.g.l.