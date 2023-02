Se il patrono non è nei calendari: "Sant’Emidio escluso dal 5 agosto"

Ad Ascoli ‘Nemo profeta in patria’. Neanche l’amatissimo Sant’Emidio, a quanto pare, tanto che il nome del martire germanico è dimenticato in (quasi) tutti i calendari presenti in città. Anche in quelli che vengono commissionati e fatti stampare da ditte e aziende locali. Certo, si tratta di una circostanza formale, ma che forse meriterebbe un minimo di attenzione. Il patrono cittadino è venerato e adorato in ogni forma dal popolo ascolano, ma la sua importanza non sempre viene riconosciuta al di fuori dei confini locali. Di conseguenza anche nei calendari il nome del santo di Treviri raramente compare sotto la ricorrenza del 5 agosto; al contrario, al suo posto troviamo altri santi della Chiesa cattolica, se non più importanti quantomeno più conosciuti, tra cui, ad esempio, Sant’Osvaldo. E’ però singolare, e anche un po’ triste, che il patrono ascolano non sia citato quasi mai neppure nei calendari realizzati e diffusi nel Piceno.

La prova la può fare qualsiasi cittadino. Basta prendere un calendario che si ha in casa o in ufficio, e che magari è stato pubblicato e sponsorizzato da una ditta locale, sfogliarlo fino ad agosto e poi scorrere fino alla casella del 5 per notare che il nome di Sant’Emidio non c’è. Il motivo è semplice: le aziende commissionano i calendari alle tipografie, le quali probabilmente utilizzano dei ‘file’ standard che non prevedono la presenza del santo nel giorno del 5 agosto. E nessuno si preoccupa di effettuare delle modifiche, perché magari non ci fa caso. A farci notare l’anomalia è un nostro lettore. "Comprendo che ci siano santi anche più importanti di Emidio e che il suo nome non compaia nei calendari tradizionali, però sarebbe rispettoso che venisse citato almeno in quelli stampati e diffusi ad Ascoli – dice Stefano Marozzi, fedelissimo delle tradizioni ascolane –. Ho fatto una piccola ricerca in aziende, negozi, attività ascolane, dove ci sono calendari con pubblicità di ditte locali, eppure nessuno cita il nome di Emidio. I calendari evidentemente sono preimpostati e non ci si mette neanche mano, però basterebbe soltanto un po’ di accortezza".

Un appello che diverse ditte locali sono pronte ad accogliere. Tra queste ce n’è una, in particolare, che ha preso questo impegno anche perché coinvolta in maniera più diretta, visto che il rappresentante legale si chiama proprio come il patrono. "Ci hanno fatto notare questa anomalia – dice Emidio Marinelli della autofficina Mape, assieme agli altri soci – e siamo pronti a fare di tutto già dal prossimo anno per far fare la modifica alla tipografia alla quale di solito ci rivolgiamo, sperando che ciò sia possibile e che non ci siano problemi tecnici. Crediamo si tratti un piccolo gesto dovuto al nostro patrono".

Domenico Cantalamessa