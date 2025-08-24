Se la casa museo Sgattoni è un parcheggio

C’è un luogo a San Benedetto dove l’arte aspetta i visitatori davanti alla porta di casa e si affaccia dalle finestre. E’ ‘La casa del vento’ che si trova nella piazza davanti alla chiesa di San Benedetto Martire, nel paese alto e che ospita una cinquantina di opere dello sculture Marcello Sgattoni. Un biglietto da visita, una curiosità per i turisti, peccato che l’abitazione del maestro, trasformata in museo, non abbia la giusta considerazione dei residenti e della stessa amministrazione comunale.

Accade che, l’ingresso e la parte bassa della facciata dell’abitazione –museo, sono impattate dalle auto in sosta che arrivano fino a pochissima distanza dal portone. Gli amici dello sculture si sono impegnati a cercare una soluzione, contattando direttamente il sindaco Antonio Spazzafumo che avrebbe interessato della questione l’assessore competente, ma tutto è rimasto inascoltato. "Il primo cittadino ci ha risposto che bisognerebbe attivare un segnale di passo carraio – racconta chi sta seguendo il caso – ma non ci ha detto che ci avrebbe pensato il Comune a proprie spese. Questo significa che il maestro Sgattoni, oltre ad aver messo a disposizione dei visitatori le sue opere e la sua casa, dovrebbe anche pagare la tassa comunale per rendere visibile il piccolo museo. Ci sembra che vi sia una scarsa sensibilità per l’arte e per lo stesso concittadino che molto ha dato e sta dando alla città".

Diverse sono, infatti, le sue opere che si possono ammirare nella città di San Benedetto, una per tutte, il monumento al generale Dalla Chiesa che si trova davanti all’ex tribunale. La Casa del vento è un viaggio intenso nel mondo di Marcello Sgattoni dove si passa da opere come le zolle, concepite negli anni ’70, metamorfosi della scultura, al mondo figurativo della marineria Sambenedettese, che rievoca gli anni ’50. Da Madre Teresa, in ‘Coltivando l’amore’ del 2005, in uno dei temi più frequenti, che è quello sacro, a ‘Io mia madre e la miseria’ del 1982. Vi sono poi i ‘Marciti’ che rappresentano nell’arte la vita sociale e la politica in forme stravolte in maniera irreparabile dal destino precluso.

Insomma, ‘La Casa del vento’, che rappresenta il luogo di esposizione di più di 50 anni di attività artistica del maestro Marcello Sgattoni, merita rispetto e dev’essere il Comune a farlo per primo, trovando la soluzione per renderla visibile e farla apprezzare dai visitatori.

Marcello Iezzi