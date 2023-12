Se la normalità è la scelta più coraggiosa

Nardini

Troppo abituati agli Schettino, pronti a fuggire davanti alle difficoltà, ci sorprende il comportamento normale di Massimo. Aveva visto che l’ambulanza stava per schiantarsi contro il pullman, lo ha segnalato sia con gli abbaglianti sia con il clacson. Purtroppo non è servito. E mentre piangiamo Stefano, Cinzia, Sokol e Alberto, il pensiero torna all’eroe per caso di Monteprandone che ha evitato una strage ancora più devastante. Il suo gesto ci aiuta a chiudere meglio questo 2023, ricordandoci che le cose che sembrano normali molte volte sono quelle che fanno la differenza. Anche quando semplicemente si fa il proprio dovere.