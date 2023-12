Se la normalità è la scelta più coraggiosa

di Flavio Nardini

In un’epoca malata tra falsi eroi e millantatori social il bell’esempio rimane sempre la cura migliore. E se i morti nella galleria di Urbino sono una coltellata al cuore, il dolore si attenua pensando allo straordinariamente normale Massimo Mariotti, autista di Monteprandone. "Ho fatto solo il mio dovere" dice al Carlino, come se fosse normale avere la freddezza, dopo un incidente come quello accaduto mercoledì pomeriggio, di mettere in salvo tutti gli occupanti dell’autobus, trovargli una via di fuga, tranquillizzare i bambini e chiudere la fila, da vero capitano.