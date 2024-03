Se la salute fa rima con ecologia: se ne parla domani

Il benessere personale e la cura dell’ambiente si fondono insieme nel prossimo appuntamento di ’Sasà, la formula della felicità’, la rassegna di incontri promossa dall’Amministrazione comunale di Grottammare nell’ambito del programma ’Grottammare in salute’. Domani pomeriggio, alle ore 17,30, nella sala del consiglio comunale, la nutrizionista e pediatra, dottoressa Lucilla Ricottini terrà un incontro dal titolo "Il metodo dei biotipi dinamici. Una guida per migliorare il proprio benessere e preservare il pianeta". Partecipa all’incontro anche la giornalista Rai, Laura Guida, autrice, insieme con l’esperta, di una pubblicazione a tema. "L’iniziativa vuole essere un focus sul benessere sin dalla tenera età – afferma l’assessore alla sostenibilità ambientale del comune di Grottammare, Alessandra Biocca - Prendersi cura di sé è anche un contributo alla salvaguardia delle biodiversità, perché uno stile di vita sano parte da una sana alimentazione e questa è attuabile attraverso la salvaguardia del territorio. L’incontro di domani rappresenta una grande opportunità per la nostra città".