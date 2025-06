"Se lasci il segno i turisti tornano"

"La stagione dipenderà dalla qualità dei servizi offerti. Dopo vent’anni posso dire che, nell’ambito della ristorazione balneare, se i clienti tornano è perché hai lasciato il segno. Se l’estate sambenedettese hai dei problemi, non dipendono tanto dai costi della riviera, ma dal fatto che a volte ciò che si ottiene non corrisponde alle aspettative. Altro problema è che, per offrire servizi di qualità, bisogna trovare una squadra all’altezza e questo, oggi, è abbastanza difficile. È necessario, in tal senso, che il nostro mestiere torni ad avere un appeal per le nuove generazioni. Per il resto, se c’è il sole poi tocca a noi fare la nostra parte. Una buona ospitalità è la migliore promozione possibile".