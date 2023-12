Se n’è andato. Pietroforte, l’amico dei cani

Ieri mattina all’ospedale di Ascoli, città dove risiedeva, è morto Domenico Pietroforte, personaggio famoso per la sua grande passione per gli animali. Era un valente addestratori di cani ed era stato per decenni responsabile del canile comprensoriale di "Querciaferrata" in comune di Ripatransone ed era presidente della Lega Nazionale della difesa del cane sezione di San Benedetto. E’ stato in servizio attivo nel canile fino a un anno e mezzo fa, alle dipendenze della Multiservizi di San Benedetto. Pietroforte, che era battuto per l’adozione dei cani abbandonati, ha dedicato la sua vita al benessere dei cani cercando di recuperare e rieducare anche gli esemplari più difficili. Domenico Pietroforte è stato colto da un malore nella mattina di ieri. Soccorso e trasportato all’ospedale Mazzoni, è deceduto poco dopo il ricovero. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15 nella Chiesa di San Bartolomeo di Ascoli.