Se ne è andato il giornalista Sandro Premici

È morto ieri ad Ascoli, dove era nato e dove viveva, Sandro Premici. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Giornalista professionista, aveva fatto parte dell’ufficio stampa della Regione Marche, curando tra l’altro vari numeri della rivista istituzionale dell’ente. Inoltre è stato per anni corrispondente dalle Marche del quotidiano La Repubblica. Esperto in particolare di cultura e arte, è stato il primo giornalista della Regione a sperimentare il telelavoro, lavorando da casa, durante un periodo di riabilitazione. Dalla sua pagina Facebook, ieri meta di messaggi di commosso cordoglio e tanti ricordi, continuava a scrivere dei temi a lui cari. In copertina aveva messo un’opera di uno dei suoi artisti preferiti, un paesaggio di Osvaldo Licini dedicato ad una cittadina francese. D’altronde è sempre stato appassionato di arte e cultura, temi di cui continuava a scrivere sui social oltre che di economia e politica. I funerali di Sandro Premici saranno celebrati oggi alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Mozzano, la frazione di Ascoli dove si trova la casa di famiglia.