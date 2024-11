Se nelle griglie in strada crescono le piante:: "Possibile che a nessuno venga in mente di pulirle?"

Gli abitanti di via Crispi, a Villa Sant’Antonio a Castel di Lama, mettono sotto accusa le condizioni in cui giace la via; "Buche, asfalto consumato e soprattutto la regimentazione delle acque piovane non funziona. Qui non pulisce mai nessuno, siamo noi residenti spesso a spazzare, le griglie per la raccolta delle acque, sono piene di terra e di erba, perché qui non le pulisce nessuno da anni, poi ci sorprendiamo se si allagano le strade e gli scantinati?". La vera emergenza è la mancata pulizia e manutenzione delle cunette e le griglie di raccolta piene di erbacce e rifiuti che alla prima violenta pioggia ostacola il deflusso dell’acqua che si riversa sulla carreggiata trascinando tutti i detriti e la spazzatura. Basterebbe davvero poco, per fare qualcosa di utile a evitare allagamenti e conseguenze spiacevoli.

Maria Grazia Lappa